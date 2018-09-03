» لاعب برشلونة يستنكر استبعاده من المنتخب

03 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

استنكر اللاعب جوردي ألبا نجم منتخب إسبانيا ومدافع برشلونة قرار المدير الفني للمنتخب باستبعاده من التشكيل لافتًا إلى أنه لم يجد تفسيرًا لهذا القرار.

وشارك ألبا مع إسبانيا في 4 بطولات كبرى، لكن يوم الجمعة لم يكن ضمن أول تشكيلة للمدرب الجديد للعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام إنجلترا وكرواتيا، وكان من المفاجئ أيضا استبعاد كوكي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم خوسيه غايا مدافع برشلونة بدلاً من ألبا في تشكيلة إسبانيا، كما قرر لويس إنريكي استدعاء ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي.

وقال ألبا بعدما صنع هدفين وسجل آخر في فوز برشلونة 8-2 على ويسكا في الدوري الإسباني، الأحد: "لم أتوقع ذلك لكني أيضا لم أتوقع المشاركة في بطولة أوروبا 2012 بعد مستواي مع فالنسيا. الأمر لا يتوقف علي بخصوص قرار المدرب بضمي أو لا".

وأضاف: "أود اللعب للمنتخب الوطني لكنه قرار المدرب ويجب أن أحترمه. في الموسم الماضي كنت جيدا جدا وهذا الموسم بدأت بشكل جيد. أنا أقدر ما أفعله مع النادي وسنرى ما سيحدث مع المنتخب الوطني".

وكان ألبا لاعبا أساسيا خلال أول موسمين في برشلونة تحت قيادة إنريكي، وتوج النادي بالدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، لكنه فقد مكانه في بعض مباريات الموسم الأخير للمدرب لصالح اللاعب الفرنسي لوكاس ديني.

وبدا أن ألبا انتقد لويس إنريكي في مقابلة العام الماضي وقال إنه يعرف أنه كان سيظهر بشكل أفضل تحت قيادة المدرب الحالي إرنستو فالفيردي مقارنة بسلفه.

ورفض لويس إنريكي الحديث عن سبب استبعاد ألبا في مؤتمر صحفي الجمعة، وقال إنه لن يتحدث عن أي لاعب غير موجود في التشكيلة.