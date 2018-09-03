تعرف على "البدلة الروبوتية" أحدث صيحة في ملابس العمال

03 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

فمع التطور الذي نعاصره حاليًا يستمر العلماء في البحث دائمًا عن الجديد وقد يكون أحيانًا غريبًا.

يما يعد مزيجا رائعا بين القدرة البشرية والذكاء الصناعي وقوة المادة، قامت شركة LG بتطوير بدلة روبوتية يمكن أن يرتديها العمال في المستقبل لتساعدهم على القيام بمهام صعبة أو شاقة بسهولة ويسر.

تعزز البدلة الآلية، التي يطلق عليها اسم CLOi SuitBot ، حركات ساق من يرتديها من عمال المخازن والمصانع أو المطارات، بما يمكنهم من القيام بمهام شاقة مثل رفع أحمال ثقيلة دون أن يتأذى أو يكون مؤهلا بدنيا لذلك، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويمكن لـCLOi SuitBot أن تتواصل مع روبوتات خدمة أخري قامت شركتا LG و SG Robotics ببنائها كي تصبح جزءًا من "شبكة عمل ذكية"، من أجل تنسيق العمل والمهام بداخل مصنع أو أي موقع عمل.

تم كشف النقاب عن نسخة من البدلة الروبوتية في إطار فعاليات المعرض السنوي IFA للإلكترونيات الاستهلاكية، المنعقد حاليا في برلين وحتى 5 سبتمبر.

للعمال والمصابين بالشلل

أوضحت شركة LG أن الغرض من طرح البدلة الروبوتية هو الإسهام في تحسين حياة وأداء العمال في مواقع متعددة بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشلل.

وتأتي البدلة SuitBot كإضافة جديدة إلى مجموعة من روبوتات الذكاء الصناعي المتنامية التي أطلقتها LG وتشمل الـ droids التي تخدم في مجالات متعددة مثل روبوت التنظيف وروبوت الخدمة.

تعلم البدلة تلقائيا

وتشير الشركة إلى أن تقنية الذكاء الصناعي لـلروبوت SuitBot تعطيه ميزة التعلم والتطور من خلال تحليل البيانات البيومترية والبيئية. وتسمح تلك الميزة بتلبية الاحتياجات وتعويض نقاط الضعف الخاصة بكل عامل على حدة، حيث إنها تتعلم تلقائيا من خلال تحركات مرتديها.

وتتحرك مفاصل البدلة CLOi SuitBot ، بشكل طبيعي لتعزيز الجزء السفلي للجسم أثناء المشي أو الوقوف أو العمل. كما تم إنتاج أحذية خاصة تسمح لمرتديها بالدخول والخروج من البدلة الروبوتية بسهولة.

ويمكن لـSuitBot الاتصال مع أقرانها من أجهزة الروبوت الأخرى التي تنتمي إلى مجموعة CLOi ، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في معرض CES 2018 .

وتضم مجموعة CLOi روبوت الخدمات المصمم لنقل الأغذية والمشروبات إلى العملاء في الفنادق وصالات المطارات.

ويتواجد بفريق الروبوتية CLOi حامل أمتعة آلي لنقل أمتعة النزلاء من وإلى الغرف بالفنادق.

وأخيراً، كشفت LG عن الروبوت رفيق التسوق والذي يخدم العملاء في محلات السوبر ماركت، عن طريق إطلاعهم على أسعار المنتجات وأماكن عرضها وكيفية الوصول إليها بأيسر الطرق عبر ممرات السوبر ماركت.