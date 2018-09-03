كثافات مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية

03 سبتمبر 2018 - 10:15 ص

ظهرت كثافات مرورية على المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى اليوم الإثنين، وسط تدعيم الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة سير السيارات.

وشهد شارع عمر بن الخطاب بمساكن شيراتون كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه، فيما تباطأت الحركة المرورية بمنزل كوبرى حدائق القبة أمام المتجهة إلى الفنجرى بسبب سقوط جزء من مخالفات أعلى سيارة نقل.

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية متحركة في وكذا أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة