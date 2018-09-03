» اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاتجار بالمخدرات

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وكالات- الدويني فولي

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ذكرت القناة الثانية العبرية أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية أوقفت 35 جنديًا وعددًا من المدنيين بتهمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وقالت القناة إنه تم اعتقال عدد من الجنود بعضهم يخدمون في وحدات قتالية وأداروا شبكة للاتجار بالمخدرات أثناء الخدمة، حيث سيجرى تقديمهم لمحكمة عسكرية لتمديد فترة توقيفهم.

لكن القناة نقلت عن محامية الجنود قولها، إن المتهمين "ينكرون الاتهامات المنسوبة لهم، وهم على يقين أنه مع نهاية التحقيقات، سيتم إغلاق الملف دون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضدهم".

من ناحيتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم في تعقيبها على اعتقال الجنود، أن الشهر الماضي شهد اعتقال نحو 70 جنديًا في عدة عمليات منهم جنود في وحدات قتالية، وآخرون في قوات أخرى بشبهة الاتجار وتعاطي المخدرات.

ويوم الجمعة الماضي اعتقل ضابط صف في سلاح الهندسة بتهمة تدخين الماريجوانا عشرات المرات.

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