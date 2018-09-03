» نصائح لتجنب آلام المعدة

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وكالات- حنان حمدتو

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الأطباء

الآلام

الامساك

لمعدة

الفاصوليا

نشر موقع "إكسبريس" عن عدد من الخبراء في التغذية بعض النصائح التي يجب الاستعانة بها من أجل تجنب آلام المعدة:

لا تأكل بسرعة، وينصح دائما بأكل الطعام ببطء مع الحرص على إغلاق فمك لتجنب دخول الهواء مع الطعام، كما أن تناول الطعام على فترات منتظمة: هذا الأمر يساعد نظامك الهضمي على الدخول في فترة راحة من حين لآخر. وينصح بالاعتماد أكثر على الوجبات الصغيرة.

الاسترخاء، يقول خبراء إن التوتر العصبي أو الإجهاد عن النفس يؤثران على عملية الهضم، لذلك يجب التنفس ببطء قبل وأثناء تناول الطعام، إلى جانب أن الماء والشاي يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب على منع تكون الغازات.

التدليك الذي يعتبر تدليك أسفل البطن من الأمور التي تساعد على تحريك الريح في جهازك الهضمي، حتى لا يبقى محاصرا في مكان معين.

المشي من فوائده تحسين طريقة هضم جسمك للطعام ومكافحة الإمساك، ويشدد الأطباء على ضرورة تجنب الأكلات التي تسبب غازات والانتفاخ مثل الفاصوليا والأطعمة المالحة والبروكلي.

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