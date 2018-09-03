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بالفيديو.. الشرطة تكشف تفاصيل سرقة فتاة لسيارة بالدمام

عرب وعالم

سرقة سيارة في الدمام
سرقة سيارة في الدمام

متابعات- أمينة عبد العال

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سرقة

سيارة

الدمام

تمكنت شرطة الدمام من كشف الغموض سرقة فتاة لسيارة بالدمام، خاصة بعد انتشار الفيديو علي مواقع التواصل.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن سرقة إحدى المركبات، فقد باشرت شرطة مدينة الدمام أمس الأحد الموافق 1439/12/15هـ بلاغًا عن تعرض سيارة للسرقة وهي في وضع التشغيل، حيث تم تحديد هوية المتورطين في ذلك.

وقد تبين أن المتورطين هما شاب وفتاة "وافدان" في العقد الثالث من العمر وقد تم إلقاء القبض عليهما، وبسماع أقوالهما الأولية، أقرا بقيامهما بالسرقة، وجرى إيقافهما وإحالة القضية للنيابة العامة.

شاهد الفيديو..

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