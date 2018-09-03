غرق طالب أثناء استحمامه بنيل المنيا

03 سبتمبر 2018 - 10:30 ص

تمكنت أجهزة الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طلب بالمرحلة الإعدادية غرق بنهر النيل بزمام قرية زهرة، وتم دفن الجثة بمعرفة النيابة العامة.

وتلقى للواء مجدى عامر مدير أمن لمنيا إخطارًا من العميد رأفت لحلوانى مأمور قسم شرطة المنيا، يفيد بغرق عمار أشرف خلف 14 سنة ومقيد بالصف الثانى الإعدادى، ومقيم بقرية زهرة لتابعة لمركز المنيا.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من انتشال جثة الطالب، وقال مفتش الصحة إنه لا توجد شبهة جنائية، وأن المتوفى كان يستحم مع بعض زملائه بنهر النيل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.