فندي : التحرش سببه الإخصاء السياسي‎

03 سبتمبر 2018 - 10:41 ص

علق الدكتور مأمون فندى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج تاون بأمريكا، على الاهتمام الإعلامى بظاهرة التحرش خلال الآونة الاخيرة .



وقال فندى خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر "، فى إيجاز عن مقاله الذى نشره حول هذه الظاهرة: "هناك علاقة بين الإخصاء السياسي والفحولة الاجتماعية المدعاة. لذا التحرش ".



وكان فندى قد نشر مقال له بجريدة الشرق الأوسط، تحت عنوات "التحرش فى بر مصر" ،أكد فيه أن التحرش الجنسي هو ذلك الجسر الرابط ما بين انحطاط الأخلاق في مجتمع ما (incivility)، وبين العنف بشكل عام بمعناه الواسع، بداية من العنف اللفظي إلى العنف المباشر وأذى الحسد.



وتابع: "هناك علاقة بين ذكورة الرجل وبقائه تحت نظام تسلطي، إذ يحس برؤية فرويد على أنه فاقد لتلك الذكورة، لذلك يمارسها على المرأة بشكل عنيف لاستعادة ذكورة اجتماعية مفقودة سياسياً. فكلما زاد عنف النظام ضد الرجل، يزداد بالتبعية عنف الرجل ضد المرأة للتأكيد على ذكورة تبدو محل شك".

واختتم مقاله قائلا: "منذ الخمسينات والنظام السياسي يبني عمراناً سياسياً تتاح فيه الذكورة الاجتماعية، وإلغاؤها سياسياً، وإن كان مسموحاً بقدر ما من الذكورة السياسية، فهي موجهة إلى خارج الحدود في الحديث الذكوري عن الاستعمار، والمواجهة مع عدو بعيد، ويتجلى ذلك بوضوح في الأفلام السينمائية المصرية، وبهذا يمكننا القول: إن ظاهرة التحرش الجنسي ليست جديدة، ولا العنف ضد المرأة بجديد، ولكن الرغبة في السرد، ووجود وسائل للنشر غير تلك التي يتحكم فيها النظام المغلق هو الجديد في الأمر. وللحديث بقية".