تعرف على عقوبة منع الأبناء من الدراسة

03 سبتمبر 2018 - 10:46 ص

أصدرت النيابة العامة في السعودية بيانا أوضحت فيه عقوبة منع الأبناء من الدراسة.

وحذرت أيضًا النيابة العامة السعودية من تسبب الوالدين بانقطاع الأبناء عن التعليم، وعدم مساعدتهم على التعلم، وأن عقوبات هذا المنع تقع ضمن المادة الرابعة من نظام حماية الطفل.

وبينت النيابة في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة، ويعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

- يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

- ويعد التسبب في انقطاعهم عن التعليم من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

من جانبها، وضعت وزارة التعليم من خلال الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية، 4 مستويات للمخالفات السلوكية تشتمل على 30 مخالفة.

وجاء في الدليل أن مسألة غياب الطلاب والطالبات في تلك المرحلة يتم التدرج في العقوبات بشأنها، إذ تصل العقوبة في حال بلغت نسبة الغياب أكثر من 30% إلى إحالة ولي الأمر لمركز بلاغات العنف والإيذاء 1919، باعتباره إهمالاً كبيراً، وتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم.

وتتدرج المشكلات السلوكية لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية بحسب الدليل إلى 4 مستويات تصاعدية، لتشمل 30 مخالفة تبدأ من عدم التقيد باللباس الرسمي الخاص بالمدرسة والنوم داخل الفصل، وكذلك إثارة الفوضى داخل الفصل أو داخل المدرسة أو في وسائل النقل المدرسي، والاشتراك في مضاربة، حتى تصل إلى التحرش الجنسي المباشر وإشعال النار داخل المدرسة.