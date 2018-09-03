عروسان بالمدرجات يطلبان من "صلاح" قميصه

03 سبتمبر 2018 - 10:47 ص

رفع مشجعان من جماهير ليفربول لافتتين في المدرجات خلال لقاء فريقهما مع نظيره ليستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وحسب صحيفة "صن" البريطانية، طالب المشجعان من خلال اللافتتين من صلاح "قميصه"، لحظة خروج الفريقين من غرف تبديل الملابس.

وفي اللافتة الأولى، كتب مشجع صغير في العمر "محمد صلاح، اليوم عيد ميلادي، هل يمكنني الحصول على قميصك؟".

فيما دون الثاني على لافتته: "أنا وزوجتي من مصر ونقضي شهر العسل هنا جئنا لنشجعك ونساندك، من فضلك أعطنا قميصك".

ولم يعرف بعد ما إذا كان صلاح نفذ طلبيهما أم لا.

كما رفعت جماهير الفريق صورة عملاقة للاعب المصري، الذي حصل الموسم الماضي على لقبي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب بالبطولة.

وتأتي حملة المساندة هذه في وقت يمر فيه اللاعب بـ"أزمة" مع الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما انتقد تجاهل الاتحاد طلبات محاميه رامي عباس.

ودعم عدد كبير من المشجعين اللاعب، حتى لا يتأثر بما يحدث حوله ويحافظ على مستواه، من أجل الظهور بمستوى جيد هذا الموسم، على غرار الموسم الماضي.

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