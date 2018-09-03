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المنيا..

رفع مكافأة نهاية للخدمة للعاملين بجامعة المنيا لـ140 شهرًا

قبلي وبحري

مجلس صندوق جمعة لمنيا
مجلس صندوق جمعة لمنيا

جمال زكى

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قرر مجلس إدارة صندوق العاملين بجامعة المنيا رفع قيمة مكافأة نهاية لخدمة للعاملين بالجامعة أعضاء هيئة التدريس وعاملين إلى  140 شهرًا أثناء الإحالة لسن المعاش.

وناقش الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا مع أعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، الإيرادات والمصروفات للصندوق التأميني لشهر يوليو الماضي، وبحث ضم عددًا من العضويات للإدراج بعضوية الصندوق والالتحاق به، وعرض سريع  للوضع المالي للصندوق خلال الفترة الأخيرة، وتقارير الدراسة الاكتوارية عن المركز المالي للصندوق.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد فاروق الجهمي عميد كلية الآداب، والدكتور عصام أبو السباع الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وعلي عبد الله، ومحمد إبراهيم، ونعمات كامل مصطفى مدير عام الصندوق.

وأكد الدكتور محمد جلال، أهمية الانضمام لعضوية الصندوق لما له من مزايا تخدم أعضاءه في حالة بلوغه سن المعاش أو المعاش المبكر أو في حالة انفصاله عن العمل، وكذلك في حالة إصابته بالعجز الكلي أو الوفاة.

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