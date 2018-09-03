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ضبط سيارة نقل محملة بأسماك تونة فاسدة بالغردقة

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صورة أرشيفية
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تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالبحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية ومديرية الطب البيطري، من ضبط كمية كبيرة من أسماك التونة المجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، محملة على سيارة بمدينة الغردقة.

تلقي اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من العميد مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد عصام، وكيل مباحث التموين، بإشراف العقيد حسين عيطة، رئيس المباحث، من ضبط سائق سيارة نقل محمل عليها 286 كيلو جرام أسماك تونة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقرير الأطباء البيطريين، مخالفًا للقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1966 الخاص بتنظيم وتداول الأغذية، والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس، والقرار الوزاري رقم 517 لسنة 1986 الخاص بالطب البيطري.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9814 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018.. وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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