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النقل:

تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة للمترو بلغت 90%

الحياة السياسية

شعث
شعث

وكالات-حنان حمدتو

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قال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة بمشروعات النقل الجماعي المنظم خاصة المترو نظرًا للدور المهم لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة.

وأضاف خلال جولته التفقدية بالأمس لأعمال حفر الجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والذي يمتد بطول 4 كم، ويشتمل على (4) محطات نفقية، وهـي (هارون –هليوبوليس- ألف مسكن- نادي الشمس)، بأن تنفيذ الأعمال الإنشائية للجزء الأول من المرحلة الرابعة، بلغ نسبة إنجازها إلى 90% والأعمال المدنية بنسبة 99% وأعمال السكة 98% في حين بلغت أعمال القوى الكهربائية 90% والأعمال الكهروميكانيكية 81%، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم 66%.

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