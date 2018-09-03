التموين تحدد ضوابط موسم توريد الأرز

03 سبتمبر 2018 - 11:21 ص

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانا بالأمس، عن نتائج اجتماع عقد بين الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللجنة العليا للأرز، وتبين وضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي موسم 2018 واستلام الأرز الأبيض.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر تسويق وتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة السلع التموينية، ويكون توريد المحصول اختياريًا اعتبارًا من 15/9/2018 حتى 15/11/2018 على أن يقتصر تسويق الأرز الشعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين وهي (الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين).

ولفتت الوزارة، إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار وزاري مشترك خلال أيام من الوزراء المعنيين (التموين والتجارة الداخلية- الزراعة واستصلاح الأراضي- المالية) بشأن ضوابط توريد الأرز الشعير، والمقرر به تحديد أسعار شراء الطن من الأرز الشعير بنوعية (رفيع الحبة – عريض الحبة).

وأوضح البيان أن المصيلحي، استعرض السعات التخزينية والمواقع الفارغة التابعة للجهات المسوقة والتي تصلح لاستخدامها في تخزين الأرز الشعير على غرار القمح ولا يسمح بتخزين الأرز الشعير إلا في المواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات والتي يتم معاينتها واعتمادها من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وأكد أن من أهم الضوابط المحددة لاستلام الأرز هى ألا تقل درجة النظافة عن 94%، ونسبة الرطوبة لا تزيد على 14%.