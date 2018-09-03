سيدة تقاضى طليقها لدفع 2.5 مليون جنيه نفقة متعة

03 سبتمبر 2018 - 11:29 ص

تقدمت سيدة بدعوى نفقة متعة أمام محكمة زنانيرى تطالب طليقها 2.5 مليون جنيه كنفقة متعة.

وقالت السيدة فى دعواها إن طليقها طردها مع بناتها الثلاثة مؤكدة أنه ميسور الحال ويعمل بشكل حر فى الاستيراد والتصدير، وأنها كانت شريكة لها فى رأس المال الذى عظمه منذ سنوات.

وأضافت الزوجة أنه طلقها عندما رفضت زواجه من قريبتها فطلقها ورماها خارج المنزل برفقة بناتها ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة لها.

وأوضحت "حنان.ا" البالغة من العمر 43 عامًا، غدر بيا وتركنى بعد قصة كفاح استمرت 19 سنة ويطعننى ويتخلى عنى ويخوننى ويتزوج قريبة لى دون علمى بعد رفضى زواجه ومطالبته له بتطليقى وإعطائى حقوقى الشرعية كاملة.