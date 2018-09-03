بالفيديو.. تعرف على الفوائد السحرية لليمون للعناية بالبشرة

03 سبتمبر 2018 - 11:33 ص

يعتبر الليمون الحلو من الحمضيات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المغذية للبشرة.

فهو يساعد علي طرد السموم من الجسم، ويمكن الاستفادة منها أيضا في العناية بالبشرة.

وتبقي خصائص الليمون الحلو المضادة للأكسدة بشرتك صحية وناعمة ونضرة، ويساهم أيضا في تحسين الدورة الدموية بالجلد.

وفي هذا الصدد نشر موقع "بولد سكاي" تقريرا ذكر فيه 3 وصفات عنصرها الأساسي الليمون الحلو، يمكنها أن تساعدك على علاج بعض مشاكل البشرة.

وهذه هي الوصفات التي شرحها بالتفصيل التقرير الذي ترجمته "عربي21":

اسمرار البشرة

تساعدك هذه الوصفة الطبيعية في التخلص من مشكلة اسمرار البشرة الناتجة عن تعرضك للشمس.

المكونات

قشر ليمون حلو مجفف

رشة كركم

ملعقة طعام من العسل

طريقة الاستعمال

اخلطي جميع المكونات سوية حتى تصبح عجينة سميكة، ثم قومي بغسل وجهك ورقبتك جيدا وضعي المزيج عليهما، واتركيها لمدة 5 دقائق ثم اشطفيهما بالماء، يمكنك تكرار هذا العلاج مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل وأسرع.

تنظيف البشرة

يعتبر الليمون الحلو مصدرا مهما لفيتامين سي، الذي يساعد في تنظيف الجلد بعمق وبإزالة خلاياه الميتة.

المكونات وطريقة الاستعمال

كل ما تحتاجينه في هذه الوصفة هو حبة ليمون حلو متوسطة الحجم، قومي بقطعها لنصفين، خذي نصفا وافركي وجهك فيه بلطف واستمري بذلك لمدة 8-16 دقيقة، ثم في وقت لاحق اشطفي وجهك بالماء، بعدها ضعي كريما مرطبا على وجهك.

يمكنك القيام بهذا العلاج على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، فهو يساعد في إزالة جميع الشوائب من الجلد ويتركه نظيفا وصحيا.

إزالة الهالات السوداء

تجعل الهالات السوداء الوجه منفرا وبعيدا كل البعد عن الجمال، يمكنك استخدام الليمون الحلو ومواد طبيعية أخرى لإزالتها.

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحلو

نصف ملعقة صغيرة من عجينة الموز

نصف ملعقة صغيرة من عصير الخيار

ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E

طريقة الاستعمال

امزجي المكونات سوية حتى تصنعي منها عجينة، ثم نظفي وجهك ورقبتك جيدا وضعي العجينة عليهما، اتركيها لمدة 20 دقيقة، وأخيرا اغسلي وجهك ورقبتك بالماء.

فوائد أخرى

يمكنكِ أيضا الاستفادة من الليمون الحلو باستخدامه بطرق متعددة للحصول على نتائج مذهلة، حيث يحتوي عصيره على خصائص مضادة للبكتيريا، الأمر الذي يجعله مفيدا جدا في علاج بعض مشاكل الجسم والبشرة.

كما يحتوي أيضا على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لذا استخدميها بهذه الطرق:

ضعي قليلا من عصير الليمون الحلو على بشرتك وأبقيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليها بالماء، سيساعدك ذلك في الوقاية من بعض الالتهابات الجلدية.

يمكنكِ بعد الانتهاء من غسل شعرك بالشامبو، استخدام عصير الليمون الحلو لغسل بقاياه من على فروة رأسك.

لتقوية خصل شعرك ضعي عليها عصير الليمون الحلو، فهو إضافة لتقويتها يحميها من التقصف.

بدلا من استخدام مرطب الشفاه، ضعي بعضا من قطرات عصير الليمون الحلو على شفتيك مرتين في اليوم.

امزجي ملعقة طعام من دقيق الحمص مع قطرات من عصير الليمون الحلو، وضعيها على وجهك لمدة 10 دقائق، وستجدي أن بشرته قد تحسنت جدا.

قد يمنع غسل شعرك بعصير الليمون الحلو مرة بالأسبوع مشاكل القشرة أيضا.

إذا كنت تعانين من رائحة الجسم السيئة، ضعي عصير ليمون حلو في دلو ممتلئ بالماء واستحمي به.

وتذكري دائما قبل أن تستخدمي أي وصفة علاجية من مواد طبيعية، ضعي جزءا يسيرا منها على منطقة صغيرة في ذراعك، حتى تتأكدي من عدم وجود حساسية لديك اتجاه أي مادة أو عشبة طبيعية.