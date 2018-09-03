لهذا السبب سينهار الاقتصاد الأمريكي

03 سبتمبر 2018 - 11:34 ص

قال خبراء اقتصاديون مصريون إن الحروب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد الاقتصاد العالمي تحت شعار "أمريكا أولاً" ستضر بالاقتصاد الأمريكي نفسه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينجوا"، الصادرة بالإنجليزية.

ومن جهته، أوضح جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومقره القاهرة، ومساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن "تعريفات ترامب الأحادية على الواردات تعارض قواعد التجارة العالمية. مع التدابير المضادة من الأطراف المعنية، ستجعل الولايات المتحدة تخسر أكثر".

وتابع "بيومي": "ترامب يفعل ذلك تحت ذريعة القومية وحماية الصناعات المحلية، لكن القومية تقوم على المصالح المتبادلة، وليست بشن الحروب التجارية"، منوهًا بأنه إذا رفع ترامب شعار "أمريكا أولاً "، عليه أن يعرف ما هو في الحقيقة لصالح أمريكا.

وفي السياق ذاته، أبلغ مسئولو الموانئ في مختلف الولايات الأمريكية عن انخفاض في الشحنات المتعلقة بالتعريفة، كما يخشون أن يكون لهذا تأثير مضاعف على سائقي الشاحنات والوظائف الأخرى التي تعتمد على التجارة.

في حين، قالت يمني الحبقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس بالقاهرة، إن "ترامب يحاول إعادة توزيع مكاسب التجارة العالمية لصالح الولايات المتحدة والمصنعين المحليين على حساب الاقتصاديات الأخرى، بالإضافة إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي كأحد التداعيات" .

وأضافت: "هذا النهج له العديد من المخاطر. على المدى المتوسط والبعيد ستتعرض الولايات المتحدة لخسائر بسبب السياسات الاقتصادية الحالية رغم مكاسبها المؤقتة لأن السياسات تتعارض مع قواعد التنافسية والتجارة العالمية الحرة"، متابعة: "ترامب لا يرى الصورة كاملة. أعتقد أن سياسته لن تكون ناجحة لأنه يثير النزاعات التجارية من أجل المصالح قصيرة النظر".

وتعتقد "الحبقي" أن حروب "ترامب" التجارية هي أيضًا دعاية للتستر على مشاكله السياسية بدلاً من إظهار وطنيته"، مشيرة إلى أن الحروب التجارية أدت إلى قيام الدول الأخرى بتشكيل تحالفات تجارية جديدة للحفاظ على استمرار التجارة، فعلى سبيل المثال، وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارة حرة مؤخرًا، كما عززت الصين الشراكات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى.

واختتمت خبيرة الاقتصاد، يمنى الحبقي، حديثها بأن "شعار ترامب "أمريكا أولا" يتطلب الاستدامة بدلا من قصر النظر".