"الجبلاية" ينفذ ثاني مطالب "صلاح"

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اتفق أعضاء مجلس اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على أفراد أمن لمرافقة لاعبى المنتخب، خاصة المحترفين، ومنع الاقتراب من أماكن تجمع وتواجد لاعبي المنتخب فى الفندق.

وعلى الفور تم الاتفاق مع إدارة الفندق لتنفيذ القرار، جاء ذلك بسبب أحد المطالب التي وضعها اللاعب محمد صلاح نجم الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عقده مسئولو المنتخب الوطني مع إدارة فندق المنتخب بمنطقة ببرج العرب قبل انطلاق معسكر الفراعنة اليوم استعدادًا لمباراة النيجر يوم 8 سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد وضع حراسة مكونة من 2 بودي جارد علي "صلاح" منذ وصوله إلى مطار القاهرة لكنه اكتفى بأن يصطحب واحد فقط خلال رحلته إلى برج العرب بالإسكندرية.

 

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