لماذا رفض "مورينيو" التعاقد مع "رونالدو"؟

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الرياضة

رونالدو
كريستيانو رونالدو

وكالات- محمد الخرو

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مانشستر يونايتد

رونالدو

يوفنتوس

الشياطين الحمر

كشفت صحف بريطانية عن السبب الذي جعل المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو يرفض التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتًا إلى أنه يريد تخصيص الميزانية المتاحة للتعاقد مع مدافع.

ووفقًا لصحيفة "ميرور"، كان رونالدو يفضل العودة إلى "أولد ترافورد" واللعب مع "الشياطين الحمر" في الدوري الإنجليزي، لكن مورينيو رأى أن النادي لا يستطيع أن يتحمل مثل تلك الصفقة، لاسيما أنه جعل التعاقد مع المدافع أولوية له هذا الموسم.

وقال مورينيو في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد الإلكتروني: "أعتقد أن كريستيانو كان عنده رغبة قوية في العودة إلى الدوري الإنجليزي، فهو كان سعيدًا جدًا عندما كان يلعب في أولد ترافورد، هكذا كنت أشعر عندما كنت مدربه في ريال مدريد، إلا أنه كان سعيد أيضا بما يحققه من أهداف مع الفريق الملكي".

واجتمع مورينيو ورونالدو عندما كان الأول يدرب ريال مدريد، في الفترة بين عامي 2010 و2013.

وكان "رونالدو" قد قرر مغادرة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بشكل مفاجئ، لينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة قيمتها 100 مليون يورو، وراتب سنوي يبلغ نحو 30 مليون يورو.

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