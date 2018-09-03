الوزراء: عقوبات رادعة لسيارات النقل الصاعدة للطريق الدائرى

03 سبتمبر 2018 - 11:47 ص

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك عقوبات رادعة ستطبقها وزارة الداخلية على سيارات النقل التي ستقوم باستخدام الطريق الدائرى، مشيرا إلى أن قرار منع مرور سيارات النقل على الطريق الدائرى، منذ السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، يهدف إلى أن يكون هناك بديل مناسب للنقل بأنواعه.

وأضاف سلطان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "extra news "، أن افتتاح الطريق الإقليمى يخلق سيولة مرورية على الطريق الدائرى القديم كون لديه استيعاب لحركة النقل بشكل أكبر.

واستكمل أن قرار منع سير النقل على الطريق الدائرى بدأ من منتصف الشهر الجارى تم اتخاذه بناء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمنظومة النقل الذكى والعمل على الارتقاء بها.