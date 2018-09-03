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الذكاء الاصطناعي يتنبأ بظهور السرطان

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السرطان
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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نجح علماء في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بظهور وتطور الإصابة بمرض السرطان، وهو ما قد يساعد الأطباء مستقبلا في الوصول إلى طرق علاجية تحقق القدر الأكبر من الفاعلية مع المرضى.

وطور فريق بحثي مشترك، ترأسه باحثون من معهد أبحاث السرطان في لندن وجامعة أدنبره، أسلوبا جديدا أطلقوا عليه اسم " Revolver " أو "التطور المتكرر للسرطان".

ويعتمد ذلك على دراسة التحول في الحامض النووي بالأورام السرطانية، واستخدام المعلومات المتاحة في توقع التغيرات الوراثية المحتملة.

وأشار الباحثون إلى أن التغير المستمر للأورام السرطانية يعد من أكبر التحديات التي واجهتهم في علاج السرطان، إذ غالبا ما تطور الأورام من قدراتها على مقاومة الأدوية.

ونشرت نتائج الدراسة في دورية "نايتشر ميثودز" ( Nature Methods ) العلمية.

لكن، ربما يتمكن الأطباء من وقف تطور السرطان قبل أن يصبح مقاوما للأدوية إذا تمكنوا من التوصل إلى توقعات دقيقة بشأن الطريقة التي يتطور بها الورم، وهو ما يزيد من فرص الشفاء.

وطور معدو الدراسة أسلوبا جديدا يعتمد على الذكاء الاصطناعي ينقل معلومات عن أنماط الأورام بين المرضى الذين يعانون من نفس النوع من الورم.

واستخدم الباحثون 768 عينة من أورام سرطانية من 178 مريضا بسرطان الرئة، والثدي، والكُلى، والمثانة، وقاموا بتحليل هذه العينات حسب فئة السرطان التي تنتمي إليها لتتبع ومقارنة التغيرات في كل ورم بدقة.

ومن خلال تحديد الأنماط المتكررة ومقارنتها مع المعلومات المتاحة عن تطور السرطان، قد يمكن للعلماء توقع الطريق التي يتطور بها الورم في المستقبل.

علاج حسب الحالة

وعلى سبيل المثال، إذا نجحت أورام ذات نمط محدد في تطوير مقاومة لعلاج ما، حينئذ يمكن توقع ما إذا كان إصابة المريض ستطور بنفس الصورة في المستقبل.

وقال أندريا سوتوريفا، رئيس الفريق البحثي المعد للدراسة والأستاذ في معهد أبحاث السرطان في لندن: "طورنا وسلية قوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنها توفير توقعات عن الخطوات المستقبلية لتطور الأورام بناء على نماذج محددة للطفرات الوراثية التي لا تزال مختفية وسط كم هائل من البيانات المعقدة".

وأعرب عن أمله في أن تساعد هذه الطريقة في مواجهة السرطان "في ضوء الحقيقة السائدة التي تشير إلى أن الإصابة بالسرطان لا يمكن التنبؤ بها، ما يعني أن نقف عاجزين حتى عن توقع ما يمكن أن يحدث".

وتابع: "من خلال تطوير هذا الأسلوب الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكننا أن نحصل على نظرة مستقبلية للخطوة التالية للسرطان".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث السرطان بول ووركمان إن "تطور السرطان يمثل التحدي الأكبر الذي نواجهه أثناء تحديد العلاج الأكثر فاعلية للمرضى".

وأضاف: "إذا استطعنا تحديد الطريقة التي يتطور بها الورم، يمكننا تغيير الطريقة العلاجية قبل أن يتكيف معها الورم أو يبدأ في اكتساب مقاومة للأدوية، ما يجعلنا سابقين للسرطان بخطوة".


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