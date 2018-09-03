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إسرائيل تلمح لضرب مواقع إيرانية في العراق

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افيجدور ليبرمان
افيجدور ليبرمان

وكالات- الدويني فولي

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ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الإثنين، إلى أن بلاده قد تهاجم قطعاً عسكرية يشتبه أنها إيرانية في العراق، مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.

وأضاف ليبرمان “نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد وبالنسبة للتهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية فحسب”، خلال مؤتمر في القدس المحتلة.

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق حيث قالت مصادر، إن إيران أمدت وكلاء شيعة لها بصواريخ باليستية، قال ليبرمان “أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم مصدره… حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف”.

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