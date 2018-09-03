» الموت والحساب والرجوع للحياة معاناة من ذنب

03 سبتمبر 2018 - 12:11 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى مت وحُوسبت حسابًا يسيرًا، ثم رجعت إلى الحياة. أنا عزباء وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مات ثم عاش فإنه يذنب ذنبًا ثم يتوب منه لقوله تعالى:( قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى? خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ) غافر 11. والموت قد يكون ندامة من أمر ولكن كون الحساب تم بيسر فقد يكون بركة وطول عمر لك، والموت أيضًا هو زواج لك وحياة جديدة فيها راحة لك.

وحسابك دليل على أنك تعانى من أمر سبب لك ضيقًا ومحنة ولكن سوف يزول قريبًا لأن الحساب كان يسيرًا. وقول الشخص لك الحمد لله فهذه بشرى لك بنعم تستوجب الحمد والشكر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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