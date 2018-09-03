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أبو النجا يطالب الإعلاميين بالدفاع عن المثليين

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الخط الثالث

عمرو شعث

واصل الفنان خالد أبو النجا، دفاعه عن المثليين، مشيرًا إلى أن المثلية الجنسية ليست اختيارًا أو مرضًا أو حرامًا.

وأضاف أبو النجا خلال تغريدته على موقع "تويتر": "المثلية ليست الفعل الجنسي وإنقاذ حياة شباب مثليين ينتحرون بسبب الجهل المجتمعي واجب علي أي إعلامي الدفاع عنهم بدلاً من أن تسب وتتهكم".

وجاء تعليق أبو النجا ردًا على فيديو نشر فى شهر أغسطس الماضى للإعلامى نشأت الديهى فى برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، هاجمه بسبب دفاعه عن المثليين.

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على منشور أبو النجا،  وقال عمر عادل: "المثلية ليست حرامًا"

وأضافت نجوى غازى: "طب ما هم قوم لوط بردو عن عندهم ميل شديد لنفس الجنس. معني كده إن ربنا أخطأ في الحكم عليهم وماكانوش يستاهلوا أنهم يكونوا عبرة".




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