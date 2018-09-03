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وفد أمنى أمريكى يتفقد مطار القاهرة

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وكالات- حنان حمدتو

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وفد امنى

السلطات الامنية المصرية

أجرى وفد أمنى أمريكى جولة تفقدية، صباح اليوم، بمطار القاهرة وذلك لمتابعة إجراءات التأمين على الركاب والبضائع والطائرات وبشكل خاص تفقد حاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات المتجهة إلى نيويورك.

وعبر الوفد عن شكره وتقديره عن الإجراءات الأمنية الرفيعة المستوى من قبل السلطات المصرية بالمطار  والتى تتم داخل صالات السفر والوصول مع الركاب وشحن الحقائب بمبنى “3″ بالمطار، وانتهت  الجولة بتفقد المهبط وقرية البضائع، وأماكن العمل بها، لمختلف الجهات وعقد الوفد اجتماعًا مع المسئولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار، أشاد فيها بإجراءات الأمن.

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