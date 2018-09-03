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بالفيديو.. حريق المتحف الوطني وتلف 20 مليون قطعة أثرية

عرب وعالم

حريق كنيسة
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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اندلع حريق ضخم في المتحف الوطني بالبرازيل والذي شُيّد قبل 200 عام في ريو دي جانيرو، ما أسفر عن تلف 20 مليون قطعة أثرية وتاريخية وتذكارية.

وأعلنت الحكومة البرازيلية أن الخسائر كبيرة للغاية، وأكبر من أن يتم حصرها بهذه السرعة، وقد ساهمت أكثر من 7 محطات وسيارات إطفاء في السيطرة على هذا الحريق الضخم، حيث وصف الرئيس البرازيلي هذا اليوم بأنه "يوم سيء للبرازيليين".

ويضم المتحف قطع أثرية نادرة ترجع لكل العصور والحضارات المختلفة، وليست قاصرة على تاريخ أمريكا اللاتينية فقط.

يذكر أن المتحف قد أسس فى عام 1818 وتحديدًا فى عهد الملك  البرتغالي دوم جواو السادس، وكانت مبادرة لتنشيط السياحة فى البرازيل.

المتحف هو الأكبر فى الأمريكتين وتضم معروضاته: الحيوانات والحشرات، والقطع المعدنية، والأدوات المنزلية التي كان يستخدمها السكان الأصليون والمومياوات المصرية وتحف أثرية من أميركا الجنوبية وقطعًا من النيازك، والأحافير وغيرها.

شاهد الفيديو..


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