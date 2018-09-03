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ليليان داوود تهاجم وزارة البيئة لرفضها تقرير فوربس

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ليليان
ليليان

وكالات - حنان حمدتو

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هاجمت الإعلامية اللبنانية ليليان داوود، وزارة البيئة المصرية وذلك بعد النتيجة التي أقرها تقرير مجلة فوربس الأمريكية حول نسبة التلوث الفائقة بمدينة القاهرة، مشيرة إلى أن الوزارة ما زالت تؤكد صحة وأمان الحياة بالمحافظة، رافضة المعدلات الموثقة علميًا التي اعتمد عليها التقرير.

وقالت داوود خلال تغريدتها  على "تويتر": "الكل يكذب وهم وحدهم يملكون الحقيقة! وزارة البيئة تكذب تقرير مجلة فوربس حول نسبة التلوث في القاهرة".

وتابعت مرددة: "القاهرة جاءت الأولى على مستوى العالم بالتلوث بكل أشكاله، الهواء الضجيج والضوء. ثقافة دفن الرؤوس بالرمل لا تصنع أوطانًا".

جدير بالذكر أن رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، مصطفى مراد، قال إن الوزارة تسعى من خلال شبكات الرصد والمتابعة الموجودة في جميع المحافظات، لخفض نسب التلوث والضوضاء في القاهرة، مؤكدًا أن الأرقام التى نشرت فى مجلة  فوربس الأمريكية، بأن القاهرة أكثر المدن تلوثًا للهواء في العالم غير صحيحة،  وأنه يوجد تلوث فى القاهرة ولكن ليس بالمعدلات المذكورة بالتقرير.




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