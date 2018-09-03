  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
محاكمة

تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقضية إعلام الإخوان لـ2 أكتوبر

ابو النجا

أبو النجا يطالب الإعلاميين بالدفاع عن المثليين

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"الجبلاية" ينفذ ثاني مطالب "صلاح"

الإعلامية لميس الحديدي

سر منع لميس الحديدي من تقديم "هنا العاصمة"

سوق فاكهة

حملات "خليها تحمض" تجول المحافظات

مأمون فندى

فندي : التحرش سببه الإخصاء السياسي‎

ابوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبى

رونالدو

خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

الدولار

الدولار يرتفع مجددا لسجل هذا الرقم

صلاح

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ68 شخصًا

الحياة السياسية

الحجاج والكشف الطبى
الحجاج والكشف الطبى

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

«الصحة»: ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 67

#

ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ66

#

ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين إلى 66 شخصًا

#

وصول عدد الحجاج المصريين المتوفين إلى 63 شخصًا

محاكمة الاخوان

محاكمة متهمين

إعلام الإخوان

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إن حالات وفاة الحجاج المصريين بالأراضي السعودية وصل عددها إلى 68 حالة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن حالة الوفاة لحاج يدعى محمد إسماعيل عبد العال حمودة، 64 عامًا، من محافظة سوهاج، توفي بالمدينة المنورة، ويتبع حج التضامن.

وأكد قنديل أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» العام الهجرى الجديد سيوافق يوم 11 سبتمبر المقبل
» الإعدام لمتهمين قتلا مواطنًا لسرقته بدار السلام
» الموت والحساب والرجوع للحياة معاناة من ذنب
» تراجع العملة يدفع نحو قرارات اقتصادية جديدة
» الذكاء الاصطناعي يتنبأ بظهور السرطان
» الحبس سنة مع الشغل لعامل هتك عرض طفلة
» بما أوصى جون ماكين قبل وفاته؟
» لاعب برشلونة يستنكر استبعاده من المنتخب
» اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاتجار بالمخدرات
» عقار يحدث ثورة طبية لإعادة تحريك الأعضاء المشلولة
» نصائح لتجنب آلام المعدة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق