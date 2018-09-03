ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ68 شخصًا

03 سبتمبر 2018 - 01:00 م

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، إن حالات وفاة الحجاج المصريين بالأراضي السعودية وصل عددها إلى 68 حالة.

وأشار الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية أن حالة الوفاة لحاج يدعى محمد إسماعيل عبد العال حمودة، 64 عامًا، من محافظة سوهاج، توفي بالمدينة المنورة، ويتبع حج التضامن.

وأكد قنديل أن الحالة توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، مشيرًا إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.