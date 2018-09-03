شاهد.. فؤاد لسما المصرى: "بلاش ترقصى خلى الحلفة تعدى"

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محمد فؤاد
محمد فؤاد

متابعات_الدوينى فولى

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أحيا النجم المصري محمد فؤاد حفلاً خاصًا بإحدى الشركات العقارية، الأحد، في منطقة التجمع الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وقدّم فؤاد خلال الحفل عددًا من أغانيه الشهيرة، منها أغنية “كمانانا”، وذلك قبل أيام من إطلاق ألبومه الجديد “سلام”.

وحضر الحفل الذي قدمته الإعلامية إنجي علي، عدد من النجوم والفنانين، من بينهم الإعلامية رزان مغربي، ومروى اللبنانية، وسما المصري، ولقاء سويدان، وروجينا وزوجها أشرف زكي في أول ظهور له بعد توليه منصب رئيس أكاديمية الفنون، والنجم أحمد عبد العزيز، ومنة عمارة، ومحمد نجاتي، والمطرب محمد نور، والفنان محمد ثروت.

وعلى أنغام أغنيته الشهيرة “كداب مغرور” رقص محمد فؤاد مع الفنانة سما المصري، قبل أن يشير إليها قائلاً: “بلاش ترقصي، خلي الحفلة تعدي الليلة دي”، إلا أن المصري لم تردّ عليه واستمرت في الرقص والتمايل بين الحين والآخر على أغانيه.


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