» العام الهجرى الجديد سيوافق يوم 11 سبتمبر المقبل

03 سبتمبر 2018 - 01:16 م

أفاد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1439 وصل اليوم الإثنين، لطور التربيع الآخر في مسيرته الشهرية حول الأرض في تمام الساعة 4:37 فجرا إيذانًا ببدء العد التنازلي لاستقبال عام 1440 الهجري الجديد.

وأضاف عودة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم: " التربيع الآخر هو الفترة التي يرى فيها سكان كوكب الأرض نصف القمر مضاء من جهة الشرق ويحدث هذا في نهاية الربع الثالث من الشهر القمري وبداية ربعه الأخير ويستمر في التناقص ليدخل مرحلة ميلاد الهلال الجديد للشهر التالي".

وأوضح أن رؤية هلال شهر المحرم لن تثبت يوم الرؤية الموافق الأحد المقبل، وأن غرته التي تعلن بداية عام هجري جديد ستكون يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:01 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 29 من ذي الحجة (يوم الرؤية)، منوها بأن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

وأشار إلى وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم في الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، وهذه من الحالات الشاذة التي يجب دراستها لتفسيره وبذلك يكون يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1439هـ وتكون غرة شهر المحرم 1440 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري .

وذكر أن دار الإفتاء المصرية تبنت مؤخرا مشروعا تقدم به بعض الفلكيين لرصد الهلال الجديد باستخدام الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المعهد يشارك في اللجان العلمية والشرعية المخولة لإطلاق هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة نص القرار الذي حمل رقم 1193 لسنة 2018، فسر خلال خمس مواد به تفاصيل الإجازات التي تسري في الدولة.

وحدد القرار الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية، والتي كانت كالتالي: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة، وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة، عيد الميلاد المجيد 7 يناير، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.