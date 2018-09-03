  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
محاكمة

تأجيل محاكمة 28 متهمًا بقضية إعلام الإخوان لـ2 أكتوبر

ابو النجا

أبو النجا يطالب الإعلاميين بالدفاع عن المثليين

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"الجبلاية" ينفذ ثاني مطالب "صلاح"

الإعلامية لميس الحديدي

سر منع لميس الحديدي من تقديم "هنا العاصمة"

سوق فاكهة

حملات "خليها تحمض" تجول المحافظات

مأمون فندى

فندي : التحرش سببه الإخصاء السياسي‎

ابوتريكة

اليوم.. محاكمة أبوتريكة بتهمة التهرب الضريبى

رونالدو

خطر يهدد رونالدو وأسرته في إيطاليا

الدولار

الدولار يرتفع مجددا لسجل هذا الرقم

صلاح

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

البحوث الفلكية:

العام الهجرى الجديد سيوافق يوم 11 سبتمبر المقبل

آخر الأخبار

عودة
عودة

وكالات -حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

أسعار الأدوات المدرسية.. نار.. والمصريون: ارحمونا

#

تسريب صورة لـ"أيفون XS"

#

متي يتم طرح "آيفون" الجديد بالأسواق؟

#

حجز 11 متهمًا باستعراض القوة للحكم.. 1 سبتمبر

مجلس الوزراء

العام الهجري

البحوث الفلكية

الاجازات

الاعياد

أفاد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري الحالي 1439 وصل اليوم الإثنين، لطور التربيع الآخر في مسيرته الشهرية حول الأرض في تمام الساعة 4:37 فجرا إيذانًا ببدء العد التنازلي لاستقبال عام 1440 الهجري الجديد.

وأضاف عودة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم: " التربيع الآخر هو الفترة التي يرى فيها سكان كوكب الأرض نصف القمر مضاء من جهة الشرق ويحدث هذا في نهاية الربع الثالث من الشهر القمري وبداية ربعه الأخير ويستمر في التناقص ليدخل مرحلة ميلاد الهلال الجديد للشهر التالي".

وأوضح أن رؤية هلال شهر المحرم لن تثبت يوم الرؤية الموافق الأحد المقبل، وأن غرته التي تعلن بداية عام هجري جديد ستكون يوم الثلاثاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:01 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل الموافق 29 من ذي الحجة (يوم الرؤية)، منوها بأن الهلال الجديد لن يكون ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ما عدا داكار ونواكشوط ومراكش وفاس والجزائر.

وأشار إلى وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم في الغالبية العظمى للبلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران بعد غروب الشمس في ذلك اليوم، وهذه من الحالات الشاذة التي يجب دراستها لتفسيره وبذلك يكون يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1439هـ وتكون غرة شهر المحرم 1440 هـ فلكياً يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري .

وذكر أن دار الإفتاء المصرية تبنت مؤخرا مشروعا تقدم به بعض الفلكيين لرصد الهلال الجديد باستخدام الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أن المعهد يشارك في اللجان العلمية والشرعية المخولة لإطلاق هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة نص القرار الذي حمل رقم 1193 لسنة 2018، فسر خلال خمس مواد به تفاصيل الإجازات التي تسري في الدولة.

وحدد القرار الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعطل فيها الوزارات والمصالح الحكومية، والتي كانت كالتالي: رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، وقفة عيد الفطر وأيام العيد الثلاثة، وقفة عيد الأضحى وأيام العيد الأربعة، عيد الميلاد المجيد 7 يناير، عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» العام الهجرى الجديد سيوافق يوم 11 سبتمبر المقبل
» الإعدام لمتهمين قتلا مواطنًا لسرقته بدار السلام
» الموت والحساب والرجوع للحياة معاناة من ذنب
» تراجع العملة يدفع نحو قرارات اقتصادية جديدة
» الذكاء الاصطناعي يتنبأ بظهور السرطان
» الحبس سنة مع الشغل لعامل هتك عرض طفلة
» بما أوصى جون ماكين قبل وفاته؟
» لاعب برشلونة يستنكر استبعاده من المنتخب
» اعتقال جنود إسرائيليين بتهمة الاتجار بالمخدرات
» عقار يحدث ثورة طبية لإعادة تحريك الأعضاء المشلولة
» نصائح لتجنب آلام المعدة

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق