قرار جديد للتأكد من اغتصاب خطيبة طالب الرحاب

03 سبتمبر 2018 - 01:32 م

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، عرض خطيبة "قتيل الرحاب" على الطب الشرعي، اليوم، لبيان حقيقة اغتصابها على يد المجني عليه "بسام.ا" أم لا.

واعترفت "حبيبة" خطيبة المجنى عليه بتعرضها للاغتصاب على يد المجني عليه، وهذا كان السبب الرئيسي لانتقام والدها، بجانب تهديده لهم بفضح أمر والدها، بأنه مزور وهارب من أحكام.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهمة "حبيبة" و5 آخرين 15 يومًا، لاتهامهم بالقتل العمد، للطالب بسام أسامة، ودفنه داخل إحدى الشقق بمدينة الرحاب.