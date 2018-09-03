رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإنشاء جامعتين

03 سبتمبر 2018 - 01:38 م

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، عن تعديل قرارات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعتى الوادى الجديد ومطروح وذلك بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات.

وتضمن القرار الأول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء جامعة الوادى الجديد، ومقرها محافظة الوادى الجديد، على أن يُلغى فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، وتُضم الكليات التابعة له إلى جامعة الوادى الجديد، وهى كليات الزراعة، والطب البيطرى، والتربية، والآداب، والعلوم، والتربية الرياضية.

كما تضمن القرار الثانى لرئيس مجلس الوزراء إنشاء جامعة مطروح، ومقرها محافظة مطروح، على أن يُلغى فرع جامعة الإسكندرية بمرسى مطروح، وتضم الكليات التابعة له إلى جامعة مطروح، وهى كليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطرى، والتمريض، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال، والتربية الرياضية، وعلوم البترول والتعدين، والتربية النوعية، والآثار واللغات.