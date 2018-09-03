التغيرات المناخية تتسبب فى سيول مبكرة هذا العام

03 سبتمبر 2018 - 01:47 م

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن السيول هذا العام قد بدأت مبكرًا على غير العادة ويرجع ذلك إلى تغير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، حيث تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على جبال سانت كاترين لمدة لم تستغرق سوى 20 دقيقة متوجهة إلى الوديان بمنطقتي الاسباعية والنبي صالح .

وأضافت الوزارة أن بحيرة التخزين رقم 2 استقبلت ما يقارب 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول والتي يمكن استخدامها من خلال أهالي سيناء في أغراض الشرب والزراعة والنشاط الرعوي وكذلك سد الاسباعية الذي تم افتتاحه منذ فترة وجيزة وقف حائط صد منيع أمام تدفقات المياه وحمى التجمعات السكنية بالمنطقة.

وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أنشأت بحيرتي تخزين و3 سدود إعاقة بوادي الاسباعية ووادي سلاف والوادي الأخضر ، وأوضحت الوزارة أن التنسيق بين غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف العمليات المركزية بالوزارة وأجهزة الوزارة بموقع الحدث يسير على قدم وساق وتم رفع درجات الاستعداد على كل المستويات للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لإدارة السيول.