شاهد.. "صلاح" يستجم في الساحل قبل الانضمام للفراعنة

03 سبتمبر 2018 - 01:55 م

نشر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال فترة استجمام وراحة في الساحل الشمالي.

وتأتي زيارة "صلاح" إلى مصر للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادًا للقاء مصر والنيجر المقرر إقامتها 8 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور له مع المعجبين في مكان إقامته بالساحل.

يذكر أن محمد صلاح وصل إلى القاهرة في الرابعة فجر الأحد للانضمام إلى معسكر المنتخب، وتوجه إلى إحدى المدن الساحلية وتحديدًا الإسكندرية فور وصوله.

جدير بالذكر أنه كان في استقبال "محمد صلاح" في المطار عدد من مسئولي اتحاد الكرة، وسط تشديدات أمنية مكثفة تختلف عما كان يحدث في السابق، ما يؤكد رضوخ الاتحاد إلى طلبات نجم ليفربول بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين الجبلاية بسبب طلباته، التي كان من أبرزها ضرورة استقباله عند نزوله من الطائرة، من قبل عناصر باتحاد الكرة، ومرافقته إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب.



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