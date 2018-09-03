مرتضى منصور لـ"كهربا": "هتفضل زي البيت الوقف"

03 سبتمبر 2018 - 02:07 م

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب الفريق قائلا: "لو استوعبت الدرس هترجع.. ولو ما استوعبتش هتفضل زى البيت الوقف".

وأشار رئيس الزمالك إلى أن اللاعب ارتكب خطأ فى حق نفسه ولم يرتكب خطأ فى حق الزمالك ولا يجرؤ أن يخطئ فى حق النادي.

وأعلن رئيس الزمالك، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمقر النادي صرف مكافآت اللاعبين المتأخرة بعد الفوز على إنبى برباعية مقابل هدف في المباراة الأخيرة في الدوري.

وشدد منصور، على أن نجله أمير، المشرف العام على الكرة بالنادي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القليلة المقبلة لشرح اللائحة، موضحًا أنه كان من المقرر عقد المؤتمر بعد مباراة نجوم المستقبل ولكن تم تأجيله.