خبر محزن لـ"محمد صلاح"

03 سبتمبر 2018 - 02:13 م

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن خروج اللاعب محمد صلاح نجم الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي من القائمة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسيتم الإعلان عن القوائم المختصرة عصر اليوم لجائزة الأفضل في جميع الفئات "مدرب-مدربة-لاعب-لاعبة" على أن يتم تسليمها في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري في لندن.

وأضافت صحيفة ماركا: "الثنائي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو قد يتواجدان في القائمة القصيرة وكذلك الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد والمتوج مؤخرًا ببطولة كأس العالم".

وتابعت الصحيفة: "الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قد يغيب عن القائمة المختصرة أيضًا بجانب محمد صلاح".