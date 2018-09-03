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موسى: الاستروكس أعشاب وليس مخدرًا

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

إيمان هاني

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المخدرات

صدى البلد

أحمد موسى

الأستروكس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن "الاستروكس"، لم يدرج ضمن المواد الخاصة بالمخدرات، وبالتالي تدخل بكميات كبيرة داخل مصر وهى خطر يواجه شباب الدولة المصرية.

وقال موسي خلال برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن 40% من حالة الإدمان سببها مخدر "الإستروكس"، وبعض الشباب يتوفى أثر تعاطي هذه المادة المخدرة.

وطالب مجلس النواب بسن تشريعات لمنع دخول أعشاب تستخدم كمواد مخدرة، كما يجب أن تصل العقوبة لمروجي المخدرات إلى الإعدام، موضحًا أن "الاستروكس" عبارة عن أعشاب.

وأوضح أن هذه المادة سعرها يتراوح ما بين 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا في المناطق الشعبية، وبعض الجرع تصل إلى 100 جنيه في مناطق أخرى، معلقًا: "الجرعة الزيادة من الاستروكس بتموت وبعض الشباب يرتكب جرائم بسبب المخدر".

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