"البترول" تزف بشرى سارة بشأن الغاز الطبيعي

03 سبتمبر 2018 - 02:31 م

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الإنتاج المحلي من الغاز حاليًا يصل لـ6 مليارات، وسنحقق الاكتفاء الذاتي ولا نستورد الغاز في شهر أكتوبر.

وأضاف "عبد العزيز"، في مداخلة مع قناة القاهرة والناس الفضائية، بأن شركة "إيني" الإيطالية أعلنت عن كشف غاز جديد ينتج حوالي 25 قدم مكعب يوميًا.

وتابع المتحدث باسم وزارة البترول، أن هناك العديد من الحقول مثل نورس، وأتول، وشمال الإسكندرية، جار تنميتها على قدم وساق.