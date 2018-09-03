افتتاح الجزء الأول للمرحلة الثالثة بخط المترو نوفمبر 2021

03 سبتمبر 2018 - 02:38 م

تفقد الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق اليوم الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو والذي يشمل أربع محطات نفقية هي (جمال عبد الناصر- ماسبيرو – الزمالك – الكيت كات) وذلك بعد امتداده من محطة العتبة لمتابعة أعمال التنفيذ .

وتفقد أعمال الحفر التي يقوم بها الحفار العملاق بين محطتي العتبة وجمال عبد الناصر والذي تجاوز نفق الخط الثاني ومنطقة الهواية متجها إلى محطة ناصر كما تابع الأعمال الخاصة بمحطة الزمالك، واطمأن على أن معدلات التنفيذ تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال شعت أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر)، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات.

وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات) وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها فى يونية 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها فى نوفمبر 2022، وتبلغ إجمال تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حوالى 44.5 مليار جنيه.