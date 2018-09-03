فى حركة المحليات.. تعيين 3 رؤساء لمركز محافظة المنيا

جمال زكى
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات للعام الحالي 2018 لعدد 111 قيادة بالإدارة المحلية منها 75 قيادة محلية جديدة في جميع المحافظات وتحريك 36 قيادة محلية للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن، وتتضمن الحركة 12 سكرتير عام محافظة و10 سكرتيري عموم مساعدين و61 رئيس مركز ومدينة و25 رئيس حي
ضمت الحركة تعيين فادى وديع نقولا سمعان رئيساً لمركز ومدينة ملوي واللواء ناصر فتحي عبد السلام محمد للاشراف على مركز ومدينة مطاى وكذلك تعيين إيهاب زهني محمد إبراهيم رئيساً لمركز ومدينة مغاغة.
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