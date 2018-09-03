اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب

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الجهاز الفنى

إبراهيم نور الدين

قرر مسئولو الأهلي، عقد اجتماع طارئ في مقر النادي للنظر في الأحداث التي وقعت ليلة أمس خلال لقاء الفريق مع الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري العام.

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن فريق الكرة الأول تعرض لظلم تحكيمي صارخ خلال مواجهة الإنتاج الحربي من جانب طاقم التحكيم بقيادة إبراهيم نور الدين، خاصة تجاهل احتساب هدف صحيح للفريق الأحمر والتغاضي عن ضربة جزاء واضحة.

ووفقاً لمصدر بجهاز الكرة، فإن إدارة النادى ستقوم بالتصعيد بعد تلقى شكوى من الجهاز الفنى فى هذا الشأن، حيث سيتم شكوى الحكم والمطالبة بالتحقيق معه، خاصة أن الأخطاء التى شهدتها المباراة لم تكن تقديرية، ومن المقرر أن يعلن مسئولو الأهلى نتائج الاجتماع بعد قليل.

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