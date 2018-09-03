إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بمركز المنيا

03 سبتمبر 2018 - 02:54 م

أوقفت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمركز المنيا، أعمال بناء 4 أبراج مخالفة لقانون 119 بقرية أبو فليو وتم التحفظ على مواد ومهمات البناء وتحرير محاضر لهم وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لوقف البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

قال محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن هذه القرارات تأتى في إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي والوقوف على مدى التزام المواطنين بتطبيق القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين الصادرة من قبل الحكومة والتي تحفظ حق المواطن.

من جانب آخر، أنهت الوحدة المحلية أعمال صيانة كشافات الإنارة بمدخل دمشير وطريق الخمسين ومدخل الفلاحين وطريق بني حسن الأشراف وذلك ضمن خطة المركز لإنارة الطرق والتيسير على المارة من المركبات والمواطنين والحد من وقوع الحوادث.