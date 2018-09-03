"صلاح" ينافس على أفضل هداف فى العالم

03 سبتمبر 2018 - 03:01 م

تواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين لجائزة "بوشكاش" والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل هدف في العالم لعام 2018.

وشهد القائمة تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بالهدف الرائع الذى سجله فى شباك إيفرتون على ملعب "آنفيلد" الموسم الماضى.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجائزة "بوكشاش" يوم 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

كما أظهرت قائمة المرشحين للحصول علي جائزة "لاعب العام" فى شمال غرب إنجلترا لعام 2018 ، وجود صلاح لتصبح الجائزة الثانية المرشح لها في آن واحد.

وضمت القائمة، كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى، ودافيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، نيك بوبى حارس بيرنلى بجانب محمد صلاح.

وقاد محمد صلاح نادى ليفربول للصعود إلى نهائى دورى أبطال أوروبا، بجانب تحطيم العديد من الأرقام القياسى وحصد العديد من الجوائز الفردية فى موسمه الأول مع "الريدز"، مثل جائزة "الحذاء الذهبى" كأفضل هداف فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 32 هدفاً، وجائزة أفضل لاعب فى البطولة.