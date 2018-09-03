  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:56 م
بحث متقدم
انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

سيول تضرب مصر منتصف الشهر الجاري

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» المرشح لجائزة «بوشكاش»

الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد وكيلًا للأزهر بدلًا من «شومان»

تركي ال الشيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للزمالك

المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول

"البترول" تزف بشرى سارة بشأن الغاز الطبيعي

صلاح

رسميًا.. "صلاح" مرشح لأفضل لاعب فى العالم

جولة وزير الدفاع بالمعهد الفنى للقزات المسلجة

جولة لوزير الدفاع لمراقبة اختبارات معهد القوات المسلحة

لوجو الأهلي

اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب

محمود كهربا

مرتضى منصور لـ"كهربا": "هتفضل زي البيت الوقف"

خطيبة طالب الرحاب

قرار جديد للتأكد من اغتصاب خطيبة طالب الرحاب

رسميًا.. "صلاح" مرشح لأفضل لاعب فى العالم

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"صلاح" ينافس على أفضل هداف فى العالم

#

خبر محزن لـ"محمد صلاح"

#

ماذا قال "تريكة" عن خسارة صلاح اللقب الأوروبي؟

#

من بينهم «صلاح».. 7 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية

ميسي

الفراعنة

رونالدو

الارجنتين

محمد صلاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

واحتوت القائمة على اسم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي منافسًا للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويعد إعلان القائمة النهائية نفيا لما تردد من شائعات عبر وسائل الإعلام الإسبانية بخروج صلاح وميسى نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة من القائمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من «عباس شومان» بعد رحيله
» جهاز المنتخب يهنئ «صلاح»
» مد أجل الحكم علي المتهمين بخلية ولاية الجيزة إداريا
» تراجع جديد فى أسعار الذهب
» نجم الريال ينضم لجهاز المنتخب الوطني
» تأجيل محاكمة أبوتريكة بالتهرب من الضرائب لـ24 سبتمبر
» إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بمركز المنيا
» اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب
» موسى: الاستروكس أعشاب وليس مخدرًا
» مرتضى منصور لـ"كهربا": "هتفضل زي البيت الوقف"
» ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ68 شخصًا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق