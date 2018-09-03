رسميًا.. "صلاح" مرشح لأفضل لاعب فى العالم

محمد الخرو
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".
واحتوت القائمة على اسم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي منافسًا للنجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريـال مدريد الإسباني، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.
ويعد إعلان القائمة النهائية نفيا لما تردد من شائعات عبر وسائل الإعلام الإسبانية بخروج صلاح وميسى نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة من القائمة.
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