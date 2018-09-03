«ماسبيرو»:عودة «عكاشة» للشاشة حق قانوني

03 سبتمبر 2018 - 03:40 م

تلقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام مذكرة رسمية من عمرو الشناوي رئيس قطاع الأخبار تضمنت الموقف القانوني لعودة المذيع توفيق عكاشة وتسلمه العمل في ماسبيرو.

وجاء ذلك بناء على طلب رئيس الهيئة للاطمئنان على قانونية عودة المذيع لا سيما أن ظهوره في ماسبيرو كان مفاجأة للجميع حيث لم يسبقها أي تمهيد من توفيق بالعودة لعمله الأصلي كما أنه يجدد إجازته منذ سنوات طويلة باستمرار.

يشار إلى أن عكاشة سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة هناء السمري مدير عام المذيعين داخل قطاع الأخبار لاستعراض ما يمكن أن يقدمه المذيع على شاشة القطاع خلال الفترة المقبلة.