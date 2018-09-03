» نجم الريال ينضم لجهاز المنتخب الوطني

03 سبتمبر 2018 - 04:03 م

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على انضمام ميشيل سلجادو إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وانضم سلجادو لمعسكر الفراعنة الذى انطلق اليوم ببرج العرب استعدادا لمباراة النيجر السبت المقبل.

ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الوطنى أولى تدريباته فى السادسة والنصف مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، نظرا لانشغال الملعب الرئيسى بمباراة المصرى ومصر للمقاصة فى مسابقة الدورى.