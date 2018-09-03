تعرف علي البطل الجديد لـ"قيامة أرطغرل "

03 سبتمبر 2018 - 04:15 م

يستعد الفنان التركي الشهير، بوراك أوزجفيت، للبدء بتجسيد دور مؤسس الدولة العثمانية التي امتدت لستة قرون، في المسلسل الجديد "قيامة عثمان غازي"، والتي تأتي استكمالا لسلسلة "قيامة أرطغرل".

وخلال الفترة السابقة شكلت معرفة الفنان الذي سيجسد الدور الجديد لغزا كبيرا، وخاصة أنه تم الكشف مسبقا أن الفنان "إنغين ألتان دوزياطان" الذي جسد دور "أرطغرل"، لن يجسد دور "عثمان غازي" في المسلسل الجديد، وسيترك الدور لفنان آخر.

ووفق ما نقلت صحيفة ملليت التركية، فإن أوزجفيت الشهير في العالم العربي، سيجسد دور ابن ارطغرل وهو عثمان غازي، حيث سبق له أن مثل في أدوار تاريخية، وخاصة مسلسل "حريم السلطان".

وينتظر أن يبدأ الموسم الجديد للمسلسل اعتبارا من الشهر الحالي، دون الإعلان عن موعد محدد، وسيعرض على شاشة التلفزيون الرسمي التركي TRT1 .

المسلسل الجديد الذي حقق نجاحا في السنوات السابقة في تركيا والعالم العربي، ينتظر أن تشهد حلقاته أحداثا جديدة، واهمها وفاة أرطغرل، وتولي عثمان مقاليد الأمور ليؤسس الدولة العثمانية.

وبحسب الصحيفة فإن الفنان بوراك أوزجفيت، كثف من نشاطه في الفترة الأخيرة، حيث يواصل قراءة السيناريو، والتحضيرات التقنية والفنية، ومن أجل ذلك جرى بناء ميدان كبير على الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، بالقرب من ساحل البحر.

وأضافت أنه في موازاة ذلك فإن الأزياء التي ستستخدم في العمل الجديد يجري العمل عليها بسرعة ودقة شديدة، عبر فريق كبير من المصممين والعاملين.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل" في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

وفي وقت سابق، قال منتج المسلسل، محمد بوزداغ، إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار في 65 بلدًا حول العالم.

واشتهر أوزجفيت في العالم العربي، بأدواره في عدة مسلسلات تركية ترجمت للعربية، أشهرها مسلسل "حريم السلطان".