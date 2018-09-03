بالفيديو.. هدف «صلاح» المرشح لجائزة «بوشكاش»

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محمد صلاح

ليفربول

بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة «بوشكاش»، لأجمل هدف في العالم في 2018.

وتواجد هدف محمد صلاح في القائمة والذي سجله مع فريقه ليفربول الإنجليزي في شباك إيفرتون الموسم الماضي.

وجاءت قائمة المرشحين على جائزة بوشكاش لأفضل هدف، وهم:1- بايل، 2- تشيريشيف، 3- كريستودولوبولوس، 4-رونالدو، 5- دي أراسكسيتا، 6- ماكجري، 7- ميسي، 8- بافارد، 9- كواريزما، 10- صلاح.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة الأفضل يوم 24 سبتمبر الجارى بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".


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