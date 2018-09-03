  • الإثنين 03 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:55 م
بحث متقدم
انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

سيول تضرب مصر منتصف الشهر الجاري

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» المرشح لجائزة «بوشكاش»

الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد وكيلًا للأزهر بدلًا من «شومان»

تركي ال الشيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للزمالك

المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول

"البترول" تزف بشرى سارة بشأن الغاز الطبيعي

صلاح

رسميًا.. "صلاح" مرشح لأفضل لاعب فى العالم

جولة وزير الدفاع بالمعهد الفنى للقزات المسلجة

جولة لوزير الدفاع لمراقبة اختبارات معهد القوات المسلحة

لوجو الأهلي

اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب

محمود كهربا

مرتضى منصور لـ"كهربا": "هتفضل زي البيت الوقف"

خطيبة طالب الرحاب

قرار جديد للتأكد من اغتصاب خطيبة طالب الرحاب

«الأرصاد»:

سيول تضرب مصر منتصف الشهر الجاري

آخر الأخبار

انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب
انهيار 120 منزلاً واختفاء 310 سيارات في سيول رأس غارب

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

12 أغسطس.. الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالقليوبية

#

مراسل النيل للرياضة: "بعد البوسة الشهيرة دخلت المستشفى"

#

تفاصيل الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد

#

مدرب تونس: لاعبونا ليسوا جاهزين 100% للمونديال

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف في مصر 22 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أنه قد يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذا ما توافرت بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة.

وأضاف عبدالعال في بيان له، :على رأس هذه الظواهر تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية وتصل لحد السيول أحيانا على محافظات صعيد مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء نظرا لطبيعتها الجغرافية".

فيما أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن سيول هذا العام قد بدأت مبكرا على غير العادة، ويرجع ذلك إلى تغير نمط التغيرات المناخية وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، إذ تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على جبال سانت كاترين لمدة لم تستغرق سوى ثلث ساعة متوجهة إلى الوديان بمنطقة الإسباعية والنبي صالح، موضحا أن الأعمال الصناعية التي أنشأتها أجهزة وزارة الرى بمحافظة جنوب سيناء، كان لها الأثر الأكبر في حماية منطقة الاسباعية والنبي صالح وطريق سانت كاترين الرئيسي والمباني والمنشآت الحيوية.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن بحيرة التخزين رقم 2 استقبلت حوالي 10 آلاف متر مكعب من مياه السيول والتي يمكن استخدامها من خلال أهالي سيناء فى أغراض الشرب والزراعة والنشاط الرعوي، وأن سد الأسباعية الذي تم افتتاحه منذ فترة وجيزة وقف كحائط صد منيع أمام تدفقات المياه وحمى التجمعات السكنية بالمنطقة، مؤكدا أنه يتم التنسيق بين غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء وغرف العمليات المركزية بالوزارة، وأجهزة الوزارة بموقع الحدث يسير على قدم وساق، وتم رفع درجات الاستعداد على كافة المستويات للتعامل مع السيناريوهات المحتملة لإدارة السيول.

وذكر أن الوزارة تستكمل حاليا مشروعات الحماية من السيول بمحافظات سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، إذ يتم إنشاء 46 سد إعاقة وحوالي 40 بحيرة تخزين وأكثر من 250 خزان أرضي وهرابة ومعابر أسفل الطرق الرئيسية باستثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه ضمن أعمال حماية واستفادة من مياه السيول تبلغ استثمارتها نحو 4.7 مليار جنيه، فضلا عن منظومة الإنذار المبكر التي أنشأتها الوزارة للتنبؤ بالأمطار وتحديد كمياتها وشدتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. هل تلهم النضال السياسي في العالم العربي ؟ (1/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

الملاك والحقيقة الغائبة

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق من «عباس شومان» بعد رحيله
» جهاز المنتخب يهنئ «صلاح»
» مد أجل الحكم علي المتهمين بخلية ولاية الجيزة إداريا
» تراجع جديد فى أسعار الذهب
» نجم الريال ينضم لجهاز المنتخب الوطني
» تأجيل محاكمة أبوتريكة بالتهرب من الضرائب لـ24 سبتمبر
» إيقاف أعمال بناء 4 أبراج مخالفة بمركز المنيا
» اجتماع طارئ للأهلي.. تعرف على السبب
» موسى: الاستروكس أعشاب وليس مخدرًا
» مرتضى منصور لـ"كهربا": "هتفضل زي البيت الوقف"
» ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين لـ68 شخصًا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:11

  • شروق

    05:37

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل
جومانا مراد
الطلاق