تجديد حبس وائل عباس 15 يوما على ذمة التحقيقات

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تحقيقات

وائل عباس

تجديد حبس

بث اخبار كاذبة

قررت  نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تجديد حبس المدون، وائل عباس،15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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